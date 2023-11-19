Şampiyonanın 19. yarışı Uluslararası Lusail Pisti'nde 16 tur üzerinden yapıldı.
Damalı bayrağı ilk sırada gören Leopard takımının İspanyol pilotu Jaume Masia, 2023 Moto3 dünya şampiyonu oldu.
Katar'da GASGAS Aspar takımından Kolombiyalı David Alonso ikinci sırayı aldı.
Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz Öncü, hatalı start nedeniyle iki uzun tur cezası almasına rağmen yarışı 3. sırada bitirdi.
Genel klasmanda ikinci sırada bulunan Japon Ayumu Sasaki ise yarışı 6. sırada tamamladı. Podyumun dışında kalan Sasaki, şampiyonluk umutlarını son yarışa taşıyamadı.
Moto3'te sezonun son yarışı, 26 Kasım Pazar günü Valensiya'daki Ricardo Tormo Pisti'nde yapılacak.Kaynak: AA