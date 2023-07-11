Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'de görevli polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, İstanbul Barosu'na üye avukat Fatih Uzun ile trafikte yaşadığı kavga sonrası dikkat çekti. Av. Uzun'un ayağını kırmakla suçlanan Üçgül hakkında dava açıldı. Olayın gündeme gelmesi sonrası Üçgül açığa alındı.

Üçgül, hakkında verilen açığa alınma kararı sonrasında intihar ederek hayatına son verdi. 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ailenin avukatı ilk bulguların cinayet değil, intihar olduğunu söyledi.

OLAY NEYDİ

Hüseyin Tayfun Üçgül, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille ilerlerken tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlandı. Hakkında idari soruşturma başlatan Üçgül, açığa alındı. 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da 'Kimin kim olduğunu bilemezsin' dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiği yer alırken, bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarılmıştı.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN