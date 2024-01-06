Haber: Damla Oya Erman

Johns'un uzun kariyeri film, televizyon ve tiyatro alanlarını kapsıyor. 1938'deki ilk film rolünden itibaren dokuz on yıl boyunca birçok projede yer aldı. 1960'ta "The Sundowners" filmi ile çıkış yakalayan Johns, 1964 yapımı "Mary Poppins" ile çocukların sevgilisi Mrs. Banks karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakaladı.

Johns, Broadway'deki "A Little Night Music" oyunundaki performansıyla Tony Ödülü kazandı ve kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Hollywood'un yanı sıra televizyon dizileri ve çeşitli filmlerde rol alarak geniş bir hayran kitlesi edindi.

Oyuncunun 100. yaş gününü geçen Ekim ayında kutlamış olmasına rağmen ölümü, sinema dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Johns'un menajeri Mitch Clem, sanatçının zekası, esprili kişiliği ve performansına olan sevgisiyle milyonlarca insana dokunduğunu vurgulayarak, onun 100 yıl boyunca parlayan bir ışığa sahip olduğunu ifade etti.