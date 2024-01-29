Ora Arena'da düzenlenen TAGFest'te, Martı'nın 100 bininci TAG sürücüsüne ulaşma başarısını kutlamak için binlerce TAG sürücüsü bir araya geldi. İrem Derici'nin sahne aldığı festivalde, katılımcılara çok sayıda hediye dağıtıldı.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, düzenledikleri "TAGFest" ile İstanbul'daki 100 bininci TAG sürücüsünü kutlamak için buluştuklarını söyledi.

TAG'ın hayata geçtiği günden bu yana gelişim süreci hakkında bilgi veren Öktem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbullunun TAG'a inanılmaz bir teveccühü var. '100 bin şoför ve 2 milyon kullanıcı', 13-14 aylık proje için inanılmaz rakamalar. Bu rakamlar aslında ihtiyacın boyutunu gösteriyor. Bizim buradaki asıl amacımız büyüklerimize Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliğini istediğimizi ve bunun İstanbul için inanılmaz faydalı olacağını duyurup anlatabilmek. Dünyada 151 ülke bu yönetmelik var. G20 ülkeleri içinde buna sahip olmayan tek ülke Türkiye. Avrupa'da bu yönetmeliğe sahip olmayan tek ülke Türkiye. Bu yönetmeliğin gelmesiyle birlikte İstanbul'daki ulaşım sorunu büyük oranda çözülecek."

"151 ülkede bu sistem uygulanıyor"

Oğuz Alper Öktem, güvenlik konusuna işaret ederek, 151 ülkede bu sistemin uygulandığını ve çok güzel çalıştığını belirterek, "Türkiye uzayda değil. Dünyanın her yerinde taksi sorununu çözmek için plaka sayısını artırma yoluna gidilmedi, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliklerine gidildi. Eğer plaka sayısını artırmak problemi çözüyor olsaydı ülkeler de bunu uygulardı." diye konuştu.

Taksi sayısının artırılmasının sistemdeki sorunu büyüttüğünü savunan Öktem, "Bugün taksi emekçilerinin yüzde 90'ı kiracı, çok zor şartlarda çalışıyorlar, inanılmaz bir emek sömürüsü var. Taksi plaka sayısı artarsa emek sömürüsü artar. Aradaki rant düzeni katlanarak büyür, dolayısıyla devletin vergi kaybı da katlanarak büyür." değerlendirmesinde bulundu.

"Devlete ek vergi kazancı sağlayacak"

Martı kurucusu Öktem, bütün yolculukların dijital kayıt altında olmasından dolayı bu yönetmeliğin uygulanmasının devlete ek vergi kazancı sağlayacağının altını çizerek, çok sayıda kişiye iş imkanı sunacağı için de istihdama katkıda bulunacağını vurguladı.

Öktem, TAG sisteminde kullanıcı ve sürücülerin her şeyinin kayıt altında olduğuna ve bu sayede güvenlik sorunu olmadığına dikkati çekti.

Şu anda 100 bin sürücünün aileleri ile birlikte 400 bin kişilik dev bir camiayı oluşturduğunu dile getiren Öktem, Martı TAG topluluğunun İstanbul'daki en büyük ulaşım camiası olduğunu söyledi. Öktem, bu grubun yerel seçimlerin sonucunu etkileyebileceğini, taksi sorununu çözüme kavuşturanların avantajlı olacağını ileri sürdü.