Haber: Damla Oya Erman

MAGGIE adı verilen bu güneş enerjili uçak, Kızıl Gezegen'in yüksek atmosferinden su bulma amacı güdüyor. Henüz ilk uçuş tarihi belirlenmemiş olsa da, Mars'ta başka bir uçan araç olan ve beklenenden daha uzun süre görev yapan Ingenuity helikopteri bu alandaki umutları artırıyor.

MAGGIE, dikey olarak kalkıp inebilen bir uçak olup tek bir şarjla 179 km uzağa uçabiliyor ve Mars yılı boyunca yaklaşık 16.048 km'lik bir mesafede seyahat edebiliyor. Kızıl Gezegen'in 1.000 metre yükseğinde uçarak su arama, Mars'ın zayıf manyetik alanının kaynağını anlama ve metan sinyallerini araştırma gibi bilimsel görevlere odaklanacak.

Ancak, MAGGIE'nin teknolojisinin henüz erken aşamada olduğu ve Mars atmosferi koşullarına daha fazla adapte edilmesi gerektiği belirtiliyor. Araştırmanın başındaki isim, "Konsept uygulanabilir görünse de, Mars atmosferi koşulları altında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor" diyor.

NASA'nın İleri Konseptler Programı tarafından sağlanan finansman, MAGGIE'nin geliştirilmesine devam edilmesine olanak tanıyor. Ancak, şu aşamada MAGGIE'nin gerçek bir uçuş tarihi garantisi bulunmuyor. Öte yandan, Mars'tan numune getirme misyonu için tasarlanan diğer uçaklar da gelecekte bu alandaki çalışmalara katkı sağlayabilir.