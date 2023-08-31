MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde Atatürk Caddesi boyunca binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü.
Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı.
Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda konser verdi.
Marmaris Belediyesi organizasyonuyla Atatürk Meydanı'nda Tuğba Yurt konseri gerçekleştirildi.
Bodrum ilçesinde de marina girişinden başlayan fener alayı Belediye Meydanı'nda sona erdi.
Etkinliğe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü. Polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı. Belediye Meydanı'nda devam eden kutlama programında, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Ankara Seymenler Kulübü ile Bodrum Yörük Obası Derneği ekibi halk oyunları gösterisi sundu.
Ankara Seymenler Kulübü Başkanı Şerafettin Demir, etkinlikte vatandaşların bayramını kutlayan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'a günün anısına plaket verdi.
Kütahya Vali Yardımcılığına atanan Bayar, etkinliğe katılanlarla vedalaştı.
Etkinlik, Soner Olgun konseri ile devam etti.