Gisdol maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın zor geçtiğini dile getirdi.

Adana Demirspor'un zorlu bir rakip olduğunu vurgulayan Gisdol, "Biz bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda golü bulamadık. Çok basit bir gol yedik. Soyunma odasında arkadaşlarla konuştuk. Oyuncularıma iyi oynadığımızı söyledim. Konsantrasyonlarını kaybetmemelerini söyledim. Rakibimize de çok kontratak verdik. 70’den sonra çok baskımız vardı. O baskımızın sonucunda golü bulduk. Direkten dönen toplarımız vardı. Şans yanımızda olsa galibiyetle sahadan ayrılacaktık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Gisdol, Samsunspor ile kontratını uzatıp uzatmayacağına yönelik soruyu, "Ben konsantrasyonumu tamamen takımın başarısına yönelik yapıyorum. Benim için önemli olan takımın başarısıdır. Geleceğimle ilgili şu an açıklama yapmak istemiyorum." diye yanıtladı.