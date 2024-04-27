Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gisdol, "Rakibimize karşı burada oynamanın, puan almanın zor olduğun biliyorduk. Maça kötü başladık, çok basit bir gol yedik. Maçın başında iyi performans gösteremedik, 30. dakikadan sonra iyi pozisyonlar yakaladık, daha iyi oynamaya başladık. Son paslarda ve vuruşlarda iyi değildik. Gol atmayı unuttuk. O kadar pozisyona girip, değerlendiremiyorsanız kaybetmeniz çok normal." ifadelerini kullandı.

Markus Gisdol, beş maçtır kazanamadıklarının hatırlatılması üzerine, "Bu maçtan önce oynadığımız üç maçı kaybetmedik, bu tarafı ile de bakabiliriz. Oynadığımız maçlarda kötü oynamadık. Bu maçta Kasımpaşa gibi bir rakibe karşı oynadık. Performansımız çok kötü değildi, sadece gol eksikti. Çalışmalarımıza aynı şekilde devam edersek başarılı olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman teknik adam, deplasmanda kötü sonuçlar almaları hakkında ise şunları kaydetti:

"Gol atmayı unutuyoruz. Çok fazla örnek verebilirim, çok basit goller de yiyoruz. Bunların üzerine çalışıyoruz. Önümüzde iki deplasman daha var. Umarım onlardan iyi sonuçlar alabiliriz. Öncesinde evimizde de maçlar var, onlardan da puanlar almamız gerekiyor. Buraya geldiğimde birçok insan 'Samsunspor öldü, bu saatten sonra kurtulamaz, ligden düşecek ilk takım.' gözüyle bakıyorlardı. Ben geldikten sonra takıma güvendiğimi gösterdim, adım adım iyi sonuçlar almaya başladık. Zor maçlar da oynadık. Şansın bizim yanımızda olmadığı birçok maç oldu, kendi evimizde oynadığımız Adana Demirspor maçında son dakikada golü atsak bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik. Takımıma kesinlikle güveniyorum, bu takımla birlikte ligde kalacağımıza da inancım tam. Birçok maçta iyi performans gösterdik, özellikle büyük takımlara karşı iyi oynadık. Kesinlikle takımımla bu hafta çok iyi çalışıp, önümüzdeki Trabzonspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün aldığımız yenilgiden dolayı çok üzgünüz."