Alman teknik adam, Tüpraş Stadyumu'nda yapılan ve 1-1 biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Gisdol, "İlk 30 dakikalık performansımızdan memnun değilim. Ondan sonraki performansımızdan dolayı mutluyum. İlk yarının son 10 dakikasında bazı şanslar bulduk. Devre arasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda çok iyi bir performans sergiledik. Aldığımız 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Dolmabahçe'deki atmosfere değinen Gisdol, "Çok büyük ve güçlü bir takıma karşı oynadık. Bazı taktiksel değişiklikler yaptık. Beşiktaş stadına gelip maçın kolay geçeceğini bekleyemezsiniz. Bugün bizim adımıza zor bir karşılaşma oldu. Burada kaybetmeden ayrılmak bizim açımızdan iyi." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Soner Gönül'ün performansının eleştirildiğinin söylenmesi üzerine, "Türkiye'de her zaman bazı futbolcular hakkında sorular geliyor. Soner, ne zaman şans versem hep elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her zaman hazır olduğunu gösteriyor. Ondan neler beklediğimizi biliyoruz. Disiplinli olması ve gösterdiği performans nedeniyle oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. Hafta hafta belirli oyuncular hakkında sorular geliyor. Samsun'daki insanlar ve Samsunspor taraftarları bu oyuncuların hepsiyle gurur duymalı. Hepsi ellerinden geleni yaparak Süper Lig'de kalmak için mücadele ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Yabancı VAR atamaları

Markus Gisdol, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) atama kararı doğru bulmadığını söyledi.

Beşiktaş ile yaptıkları maçın "kritik" kategorisine girmemesi ve yabancı VAR atanmamasıyla ilgili Gisdol, "Bu TFF'nin kararı. Bu kararı kimlerin aldığını bilmiyorum. Hangi maçın önemli ve kritik olduğuna kim karar veriyor? Bizim için her maç çok kritik ve önemli. TFF'den farklı düşünüyorum." diye konuştu.

Yabancı VAR'ın getirilmesiyle ilgili Gisdol, "Lig oynanırken veya sonuna yaklaşmışken böyle bir değişiklik bence doğru değil. Hakemlerin gelişmesine yardımcı olmak, daha doğru kararlar vermesini istiyorsanız kesinlikle sezon başı yapılması gereken bir şey. Sezon başında onlarla bir toplantı yaparak neleri daha iyi yapabileceklerine yardımcı olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesin sakin olması gerekiyor"

Alman teknik adam, Türk futbolundaki herkesin sakin olması gerektiğini söyledi.

Sezon başından beri yaşananlara değinen Gisdol, "Herkesin bu ülkede sakin olması gerekiyor. Sezon boyunca inanılmaz şeyler yaşandı. Rakiplerimize ve hakemlere saygı göstermemiz gerek. Zaman zaman anlamadığım kararlar oluyor. Özellikle TFF'nin aldığı kararları anlamakta zorlanıyorum. Ligin, sezon sonuna doğru 1 hafta ertelenmesini anlamadım. Avrupa'nın önde gelen liglerinde böyle şeyler olmuyor. Kendi milli takımlarında hocalar bir hafta fazladan zaman bulabilecek. Bunu Türkiye'de neden bu şekilde yaptıklarını anlamadım. Herkesin biraz daha sakin olması ve birbirine saygı göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Markus Gisdol, "Türk insanına ve kültürüne çok fazla saygı duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.