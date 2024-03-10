Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı.

Havanın çok soğuk olmasına rağmen oyunun çok sıcak olduğuna işaret eden Gisdol, "Takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Oyunu sahada domine eden bir takım vardı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Çok iyi defans yaptık. Ofansif anlamda da çok iyi işler yaptık. Aldığımız bu galibiyetten dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

Gisdol, taraftarların takımı çok iyi desteklediğini vurgulayarak, "Taraftarımızın desteği sayesinde galip geldik. İkinci yarı başladığında bazı değişiklikler yaptık. Takımımızın ihtiyacı olan o baskıyı getirdik. Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı, hataya zorlayınca da galibiyet geldi." şeklinde konuştu.