Marka olmak ile marka olmaya çalışmak arasında kalın ve derin çizgiler vardır.

Marka olmak, dinamik olmayı ve olumlu olumsuz yaşanmışlıklar gerektirirken.

Marka olmaya çalışmak, bu işin kolay ve konfor alanından çıkmadan olabileceğini düşünme acziyetine girmeyi gerektirir.

Marka olmaya çalışanların kadro mühendisliğinde ciddi hatalar yapma potansiyeli yüksektir.

Doğru iş potansiyeline sahip insanları şirket etrafında derleyip toplayamazlar.

Toplayamadığı gibi yanlış adamlarda ısrar etmeyi sürdürme cehaletine de sahiptirler.

Marka olanlar ise doğru adamla, doğru zaman da yollarını kesiştirirler.

Adama göre iş değil, işe göre adam stratejisini göz ardı etmezler.

Nitelikli personeli şirket için de dikey olarak hareketlendirip,

iç dinamiği canlı tutar.

Marka olmaya çalışanlar sürekli kadro değişimin de keramet aradıkları için daha çok hata yapma meyilleri vardır.

Kadro değiştirdikten daha çok hata yaparlar. Hata yaptıkça da o hatanın sebelerini kendileri haricinde aramaları genel hasletleridir

Yani MARKA OLMAK HER ŞİRKETİN HARCI DEĞİLDİR.

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FAİZ ARTITIMI OLMUŞ NEYİME

Yaklaşık iki yıldır faiz sebep, enflasyon sonuc stratejisini güttük.

Dolar bilmek kaç, altın bilmem kaç lira oldu.

Enflasyonist ortamda hepimizi derinden etkiledi, etkilemeye devam ediyor.

Edecekte.

Simdi aklıma şu garip belkide safça olan soru geliyor.

Madem faizi arttıracaktık, neden düşürdük.

Düşürdük o vakit şimdi neden arttırıyoruz.

Faiz lobisi ne oldu?

Dış güçler nere gitti.

Bizi kıskanan Merkel’e ne oldu?

Sorularım can ve mal güvenliğim için bu kadar.

Nokta.

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KAMUDA TASARRUF

Artık Yetmez Mi?

Emekli başta olmak üzere çalışanı, dar gelirleri hayat pahalılığı altında inim inim inletmek.

Tasarruf yapın beyler, paşalar.

Makan araçlarını satın bir zahmet.

İtibaren tasarruf edin lütfen.

Canı sıkılan gecmis dönem iktidarları gibi vurun abalıya demeyin.

Sizi iktidara taşıyan bu zayıf ekonomik duruma sahip garip gurabayı, fakir fukarayı koruyun bir zahmet.

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Hayatınızda yollarınız hep aynı güzergâh olmasın.

Farklı yollarıda denemelisiniz.

Böylelikle hem konfor alınızdan çıkar,

hem de yeni yolların sizi daha zinde ve aksiyoner tuttuğunu görmüş olursunuz.

Çünkü hayat bize her zaman otaban koşulları sunmaz