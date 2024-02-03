Haber: Damla Oya Erman

Çoğu insanın iPhone kullanması nedeniyle Apple'ın iMessage'i, mesajlaşma platformlarının zirvesinde yer alıyor. Mark Zuckerberg, Meta'ya ait WhatsApp'ı Amerika'da daha popüler hale getirerek bu durumu değiştirmeyi umuyor.

Apple'ın mavi balonlu metinleri, birçok Amerikalı için önemli bir aidiyet göstergesi haline geldi. iPhone kullanıcıları, iMessage'in mavi balonlarını diğer iPhone kullanıcılarıyla etkileşim kurduklarında hissettikleri konfor veya üstünlük duygusuyla ilişkilendiriyor. Ancak iPhone kullanıcıları, başka biriyle metinleşirken ortaya çıkan yeşil balonlarla, karşılarındaki kişinin Apple Takımı üyesi olmadığını anlıyor. Bu durum, Amerika'da neredeyse Z Jenerasyonu tüketicilerinin %80'inin iPhone'ları Android cihazlara tercih ettiği bir tuhaflık.

Ancak Mark Zuckerberg'ün bu mavi balonları patlatma planı olabilir. Meta CEO'su, sosyal medya uygulamaları imparatorluğunun başında bulunuyor. Facebook ve Instagram gibi popüler uygulamalara sahip olmasına rağmen, Meta'nın ABD'de henüz popüler olmayan bir uygulaması var: WhatsApp.

Meta, 2014 yılında 19 milyar dolara aldığı bu anlık mesajlaşma uygulamasını dünya genelinde büyük bir başarıya dönüştürmeyi başardı. Ancak Amerika'da bu başarıyı elde etmekte zorlanıyor.

Yaklaşık 2 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ın çoğu Amerika dışında bulunuyor. Mark Zuckerberg, bu durumu değiştirmeyi ve WhatsApp'ı Amerika'da daha popüler hale getirmeyi umuyor. Geçen yıl verdiği bir röportajda, WhatsApp'ın Meta için "sonraki bölüm" olduğunu söyledi. Bu açıklama, yapay zeka ve verimlilik stratejilerinin hakim olduğu bir yılda cesur bir ifade.

Meta'nın WhatsApp'ı Amerika'da popüler hale getirme stratejisi işletme dostu olmaya odaklanıyor. Şirket, bir işletme hesabını yöneten kişinin birden fazla cihazı bir araya getirebileceği bir sistem sunuyor. Bu, çalışanların herhangi bir yerden müşteri mesajlarına yanıt vermesini sağlıyor.

Ayrıca Meta, Chevrolet ve Samsung gibi markalara, müşteri sorularına "canlı destek" olmadan cevap verme ve uygulama üzerinden sipariş alma gibi araçlar sunuyor. Bu özellikler, işletmeler için oldukça çekici görünüyor. WhatsApp'ın ABD'deki günlük iş kullanıcıları geçen yıl Apptopia tarafından rapor edilen verilere göre %80 artış gösterdi.

WhatsApp, sadece işletmeler için değil, herkes için bir uygulama olmayı hedefliyor. İnternet kullanıcıları, sosyal medyadan uzaklaşırken arkadaşlar ve aile ile etkileşimde bulunmak için özel alanlara yöneliyor. WhatsApp, bu ihtiyaca cevap vererek sosyal medya özelliklerini içermeyen bir platform sunmayı amaçlıyor.

WhatsApp, sosyal medya özelliklerini özleyen kullanıcılar için geçen yıl "Kanallar" özelliğini tanıttı. Bu özellik, herkesin favori etkileyicilerini takip etmelerine ve bir "yayın"dan güncellemeler almalarına olanak tanır. WhatsApp ayrıca grup sohbet deneyimini geliştirmeye çalışıyor. Apple'ın iMessage'inde sınırlı olan grup sohbet özelliği, WhatsApp'ta 1000'den fazla kullanıcıya sahip olabilen gruplara olanak tanıyor.

Zuckerberg, Amerikalıları mavi balonlardan uzaklaştırmak için yeterli olup olmadığını görmek için bu stratejiye sıkı bir şekilde odaklanacak gibi görünüyor. 2022'nin sonlarında yaptığı açıklamada, Meta'nın başarılı olabilmesi için metaverse'e yönelik bahislerin biraz zaman alacağını kabul etti, ancak "işletme mesajlaşmasının muhtemelen bir sonraki büyük direk olacağını" söyledi. Reklam dünyasında önemli bir değişiklik yapmak için bu yeni stratejiyi ne kadar sürdürebileceği zamanla ortaya çıkacak.