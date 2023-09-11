HABER: M.KEMAL SALLI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun ve Kuzey Irak Bölgesel Özerk Yönetimi Hükümeti'nde Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf,Etimesgut Bel.Bşk.Yrd.Cemal Satılmış’ın da katıldığı anma töreninde Kansuva’nın ailesi, yakınları ve çok sayıda güvenlik güçleri hazır bulundu.

Anma töreni ile ilgili duygularını ifade eden Topçu; “Şehidimiz Tufan Kansuva’nın ve bütün şehidlerimizi saygı rahmet ve şükranla anıyor, değerli ailelerine,silah arkadaşlarına,büyük Türk milletine tekraren başsağlığı ve Cenab-ı Haktan sabrı cemil niyaz ediyorum.

Şehidimizin babası Necati Kansuva,rahmetli Muhsin Başkan’ın Ankara il başkanı olduğum dönemde il yönetim kurulu üyemiz olup aynı zamanda hemşerimdir.

Milletimizin kahraman evladı Tufan müdürü kalleşçe şehid eden biri kadın üç PKK’lı, şehidimiz toprağa verilmeden önce kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından Ömerli kırsalında bulunup etkisiz hale getirildi.

İstiklal ve istikbalimiz için şehadetle kucaklaşan serdengeçtilerimiz pek tabidir ki, milletçe bağrımızı yakmaya devam ediyor, tesellimiz ise Rabbimizin vadi ile devletimizin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımada ki karanlığı oluyor.” dedi