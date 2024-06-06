Merkez Artuklu ilçesinde Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yağmur Atılmış kumbarasında biriktirdiği paraları, Gazze'ye bağışlamak için Türk Kızılay Artuklu Şubesi'ne başvurdu.

Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı ve Kadın Kızılay Birimi Başkanı Zeynep Kumaç, Atılmış'ı evinde ziyaret ederek bağışını teslim aldı.

Arı, yaptığı açıklamada, Atılmış'ın biriktirdiği paraları Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerine bağışlayarak örnek bir davranış ortaya koyduğunu söyledi.

"Bu davranış Kızılay camiası olarak bizleri çok mutlu etti ve duygulandırdı. Dünyanın gözü önünde Gazze'de bir soykırım yaşanırken bu hassasiyeti tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Bu zulme seyirci kalmamız mümkün değildir. Yağmur kızımızın, bu güzel davranışı dileriz ki, başkasına da emsal teşkil eder." diyen Arı, hassasiyetinden dolayı Atılmış'ı kutladı.

Atılmış ise biriktirdiği paraları Filistinli kardeşlerine göndermek istediğini dile getirdi.