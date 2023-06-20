20 Haziran 1987'de gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybedenler için Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene, Ömerli Kaymakamlığına vekalet eden Savur Kaymakamı Muhammed Kaya, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çevik, İlçe Emniyet Amiri Çağdaş Tosun, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim ve dua okunduktan sonra konuşma yapan Kaymakam Kaya, terör örgütü PKK'nın bölgedeki katliamlarından birini de Pınarcık Mahallesi'nde gerçekleştirdiğini ifade ederek, şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Kaya, terörün çirkin ve karanlık yüzünün hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirerek, "Burada 30 vatandaşımız hunharca katledilerek şehit edilmiştir. Bu büyük bir vicdansızlık. Bugün onları rahmetle yad ettik. Devlet olarak ailelerinin yanlarındayız, onları asla yalnız bırakmıyoruz." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Kaya, gelecek nesillere huzurlu ve güvenli bir coğrafya bırakmak istediklerini, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için de ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Altındağ da Pınarcık'ta yaşanan katliamın tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirtti.

"Sözün bittiği bir noktadayız. Rabb'im böyle acıları bir daha milletimize, devletimize yaşatmasın." diyen Altındağ, hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade etti.

Terör saldırısında eşini, 5 çocuğunu, 2 kardeşini kaybeden emekli güvenlik korucusu 83 yaşındaki Şeyhmus Yavuz, teröristlerin o akşam üç koldan köye saldırdığını anlatarak, katliamda akrabalarından 17 kişinin şehit olduğunu söyledi.

Yavuz, "Çoluk çocuk demeden katlettiler. Acımız ilk günkü gibi, unutmuyoruz." diye konuştu.

Törene katılanlar daha sonra şehitlerin mezarına gül bıraktı.

AA