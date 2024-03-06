SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır yeni takımında forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Sadece FA Cup’ta Newport County karşısında forma şansı bulan başarılı eldiven, Premier Lig’de maça çıkamadı. Kulübün yeni sahibi Jim Ratcliffe’in yapacağı yeni hamle sayesinde Altay Bayındır eski günlerine geri dönebilir.

Manchester United’da sular durulmuyor. Efsane kulüp olma özelliğinden oldukça uzak bir peformans sergileyen takım bu sene de Premier Lig’de şampiyonluk yarışından oldukça uzak. Şubat ayında üst üste 4 maç kazanan Kırmızı Şeytanlar, çıktığı 2 son iki maçta mağlup ayrıldı. Takım taraftarlarının bu sezondan memnun olmadığını kanıtlayan haber takımın içinden geldi.

Manu yeni bir sayfa açıyor

İngilizler tarafından ortaya atılan iddiaya göre takımın Hollandalı teknik adamı Erik ten Hag sezon sonunda takımdan gönderilecek. Yapılan haberde; Erik ten Hag’ın çok şikayet aldığı fakat antrenman temposu nedeniyle takımda tutulduğu ifade edildi. Fakat Manchester United’lı futbolcularının çok büyük kısmı hocanın takımdan ayrılacağı yönünde fikir birliğine sahip olduğu öne sürüldü. Aynı zamanda takımın yeni sahiplerinden Jim Ratcliffe’in sezon bitimi ile beraber teknik direktör değişimine gideceği öne sürülen haberler arasında yer aldı.

Fenerbahçe’de Manchester United’a yaz transfer döneminde transfer olan Altay Bayındır, yeni takımında henüz bir başarı elde edemedi. Erik ten Hag, çok eleştiri alan Andre Onan’dan vazgeçmedi. Altay Bayındır ise sadece FA Cup mücadelesinde Newport Country karşısında forma şansı bulabildi. Karşılaşma 4-2 ManU’nun galibiyeti ile sona erdi.

Altay Bayındır için şans olabilir

Sezon sonunda olası bir Erik ten Hag- Manchester United ayrılığı Altay Bayındır için çok büyük bir şans olabileceği öne sürüldü. Başarılı file bekçinin kendini takımda göstermesi halinde yeni sezonda kaleyi devralma şansının yüksek olduğu ifade edildi. Milli eldiven sezon başınad 5 milyon Euro bonservis ücreti ile Premier Lig devine transfer olmuştu.

Kaynak: Spor Depor