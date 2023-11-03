Haber: Mert Osman Erman

49 yaşındaki Erin Patterson, perşembe günü üç cinayet suçlaması ve beş öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Cinayet suçlamaları, Victoria'nın Leongatha kasabasındaki evinde temmuz ayında düzenlediği aile yemeği ile ilgilidir.

Bayan Patterson, masumiyetini sürdürüyor.

Cuma günü kısa süreli olarak mahkemede göründü, burada davası evindeki bir polis araması sırasında ele geçirilen bilgisayar ekipmanlarını incelemek için savcılara zaman vermek amacıyla 3 Mayıs'a kadar ertelendi. Teminat için başvuruda bulunmadı.

Küçük bir kasaba olan Morwell'deki duruşma yerinin dışında yaklaşık yarım düzine televizyon ekibi sıralandı.

Ancak kameralar ve meraklı yerliler için Bayan Patterson'ın görünmediği bir gözlem yoktu, o, gece boyunca polis hücresinden mahkeme binasına bir bağlantı tüneli aracılığıyla taşındı.

Cuma günü yerel medyaya açıklanan mahkeme belgelerine göre, polis, Bayan Patterson'ın eski kocası Simon Patterson'ı 2021'in kasım ayından 2022'nin eylül ayına kadar üç kez öldürmeye teşebbüs ettiğini iddia ediyor.

Sözde dördüncü teşebbüs, onun anne ve babası Gail ve Don Patterson, teyze Heather Wilkinson ve kocası Ian Wilkinson'a biftek Wellington yemeği servis ettiği günde gerçekleşti. Simon Patterson yemeğe katılmamıştı.

Erin Patterson, yemeği süpermarketten satın alınan düğme mantarları ve aylar önce Asya bakkalından satın alınan kurutulmuş mantarların karışımını kullanarak yaptığını söyledi.

Polise göre, dört misafir sonradan hastaneye şiddetli bir hastalık bildirerek götürüldü.

Birkaç gün içinde 70 yaşındaki Patterson çifti ve 66 yaşındaki Bayan Wilkinson öldü. 68 yaşındaki Bay Wilkinson, kritik bir durumda hastaneye kaldırıldı, ancak daha sonra iyileşti.

Polis, dört kişinin ölümcül olan ölüm başlığı mantarlarını yediklerine inandıklarını söylüyor.

Bayan Patterson, kendisi ve iki çocuğu yemeğin ardından zarar görmeden göründükten sonra bir şüpheli olarak adlandırıldı.

Ancak misafirlerini zehirlemeyi niyetlemedigini ve kendisinin yemeğin ardından hastaneye kaldırıldığını ve karaciğer hasarına karşı koruma sağlamak için ilaç verildiğini söylüyor.

Bayan Patterson, Ağustos ayında bir açıklamada, "Bu mantarların sevdiklerim tarafından yaşanan hastalığa katkıda bulunmuş olabileceğini düşünmek beni şimdi mahvetti" dedi.

Polis, vakayı karmaşıklığını vurgulayarak, bu olayın "yıllar boyunca yankı uyandırabilecek" bir trajedi olduğunu ve "Victoria'da sadece burada değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde bu düzeyde medya ve kamu ilgisi yaratan başka bir soruşturma düşünemediğini" söyledi. dedi. Cinayet ekibi Müfettişi Dean Thomas, Perşembe günü.