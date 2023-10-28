Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, demokrasiyi genç nesillerin omuzlarında daha da yükseltecek ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkaracak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını kutladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, inanç, idrak ve istikrarla milli varlığın tescili olan Cumhuriyet'i, milletçe dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi olma yolunda 100. yıla taşıdıklarını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bizler, Cumhuriyet'imizin miras bıraktığı tüm değerlere birlik ve beraberlik ruhuyla 'Yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışıyla sonsuza kadar sahip çıkacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak insana dokunan, üretimi artıran, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her alanda daha müreffeh bir başkent olma hedefimizden sapmadan, dünya başkentleriyle yarışır örnek bir başkent olma arzumuzu sürdüreceğiz.

Kadim değerlerimizden aldığımız güçle ve haklı gururla Ankaralı hemşehrilerimin ve hürriyetinden asla taviz vermeyen asil milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Cumhuriyet'imizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve kahraman gazilerimizi şükranla bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."