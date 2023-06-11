ANKARA- Son haftalarda sık sık kuvvetli sağanak ile mücadele eden Ankara'da yazın gelişi gecikti. Öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak ve takiben dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Afet seviyesinde devam eden yağışlar bazı bölgelerde su baskınları yaşanmasına neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, olumsuz hava koşullarından kaynaklanan sorunlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı. Mansur Yavaş, şiddetli yağmurla mücadele eden başkentte çalışmaların tam kapasite ile devam ettiğini söyledi.

Yavaş, yağışın etkisini “Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır” sözleriyle ortaya koydu.

"SAHADAYIZ, TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Yavaş, konuya ilişkin Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kent merkezinde yarım saat içerisinde afet düzeyinde (m2'ye 38 kg) kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışı gerçekleşmiştir. 3 bin 866 personelimizle tüm ihbarlara tek tek müdahale ediyoruz.

Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. Sahadayız, teyakkuz halindeyiz. Tüm ihbarlara müdahale etmeye devam ediyoruz.”

HABER: EMİR YÜCEL