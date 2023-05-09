HABER: DİNÇER KARACALAR

Almanya’da yaşayan ve 2017 yılından bu yana mankenlik-modellik kariyerine devam eden Burak Munar, fiziğiyle dünya devi firmaların dikkatini çekmeyi başardı. Aralarında Mercedes’in de bulunduğu birçok marka için poz veren Munar, memleketine duyduğu özlemi bir magazin sitesi için Efecin’e (Furkan Efe Cin) verdiği röportajda dile getirdi.



AİLESİ BURSA’DA YAŞIYOR

“Memleketim burnumda tutuyor. Yurt dışında imza attığım her başarı Türkiye için” diyen Burak Munar, bulduğu her fırsatta Bursa’daki ailesini ve akrabalarını ziyaret ettiğini söyledi. Gelecekte Türkiye’ye temelli dönmeyi planladığını açıklayan manken, “İleride dönmeyi düşünüyorum. Döndüğümde orada da kariyerime devam edeceğim” diye konuştu.



ALMANYA’DA OYUNCULUK TEKLİFLERİ ALIYOR



Almanya’da aldığı oyunculuk tekliflerini yoğun iş temposu nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldığını anlatan Burak Munar, Türkiye’den gelecek tekliflere ise açık olduğunu söyledi: “Oyunculuğu düşünüyorum. Türkiye’den teklif gelirse neden olmasın?”