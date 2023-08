Haber: Damla Oya Erman

Hem görsel hem de yazılı bir zenginliği barındırarak okurları kendine çekmeyi başarır. Eğer siz de manga severler arasında yer alıyor veya yeni başlamak istiyorsanız, işte okumanız gereken bazı başlangıç serileri:

One Piece: Efsanevi manga yazarı Eiichiro Oda'nın başyapıtı olan One Piece, macera ve fantastik türünü mükemmel bir şekilde harmanlayarak denizlerdeki bir korsan ekibinin epik yolculuğunu anlatıyor. Dünyanın en değerli hazinesi One Piece'ı bulmak için çıktıkları bu macera, okurları soluksuz bırakacak.

Naruto: Masashi Kishimoto'nun yarattığı Naruto, ninja dünyasına merak duyanlar için ideal bir başlangıç. Ana karakter Naruto'nun hayatındaki zorlukları, arkadaşlıkları ve büyüme hikayesi sürükleyici bir şekilde işlenmiş.

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin): Hajime Isayama'nın yaratıcısı olduğu bu seri, devasa canavarların hükmettiği dünyada hayatta kalmaya çalışan insanların mücadelesini anlatıyor. Sürükleyici hikayesi ve beklenmedik olay örgüsüyle dikkat çekiyor.

My Hero Academia (Boku no Hero Academia): Kohei Horikoshi'nin kaleme aldığı bu seri, süper güçlere sahip insanların yaşadığı bir dünyada geçiyor. Ana karakter Midoriya, güçsüz doğmuş olmasına rağmen en büyük kahraman olma hayali ile mücadele ediyor.

Death Note: Tsugumi Ohba ve Takeshi Obata'nın işbirliği ile ortaya çıkan Death Note, sihirli bir defterin etrafında dönen entrikaları anlatıyor. Deftere isim yazan kişi gerçek dünyada ölürken, bu defteri kullanarak suçluları cezalandırmaya kararlı bir lise öğrencisi olan ana karakterin hikayesi oldukça sürükleyici.

Fullmetal Alchemist: Hiromu Arakawa'nın yaratıcısı olduğu bu seri, alkiminin gücünü kullanabilen iki kardeşin macerasını konu alıyor. Büyülü bir dünyada geçen bu seri, hikaye anlatımı ve karakter gelişimi ile dikkat çekiyor.

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): Koyoharu Gotouge tarafından yaratılan bu seri, doğaüstü yaratıklarla savaşan bir kahramanın hikayesini anlatıyor. Harika çizimleri ve akıcı hikayesi ile manga dünyasına hızlı bir giriş yapmanızı sağlar.

One Punch Man: ONE tarafından yaratılan ve Yusuke Murata tarafından çizilen bu manga, kahramanlık dünyasını hicveden bir yaklaşımla dikkat çekiyor. Ana karakter, her düşmanı tek yumrukta yenebilen bir kahraman olunca sıkıntı yaşamaya başlar.

Tokyo Ghoul: Sui Ishida tarafından yazılan Tokyo Ghoul, insan eti yiyen yaratıklarla dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Karakter gelişimi ve temalarıyla sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Dragon Ball: Akira Toriyama'nın efsanevi eseri Dragon Ball, hem klasik hem de modern manga okurlarının keyifle takip ettiği bir seridir. Goku'nun maceraları, savaşları ve arkadaşlıkları hikayeyi ilgi çekici kılar.

Bu başlangıç serileri, farklı türlerdeki manga dünyasına adım atmanız için harika seçenekler sunuyor. Keyifli okumalar!