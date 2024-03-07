Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla devam etti.

Turnuvanın son şampiyonu İngiltere'nin Manchester City ekibi, 3-1 galip geldiği maçın rövanşında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleyi 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 3-1 kazanan Manchester City, adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk takımın golünü, 29. dakikada Mohamed Elyounoussi kaydetti.

Real Madrid'e tur için beraberlik yeterli oldu

İspanya ekibi Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Almanya'nın Leipzig takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk etti.

Real Madrid, 65. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle 1-0 öne geçti. Leipzig, 68. dakikada Willi Orban ile fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Madrid ekibi, ilk maçta aldığı galibiyetin avantajıyla son 8 takım arasına kaldı. İspanya temsilcisinde yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Turnuvanın son 16 turu, 12-13 Mart'taki rövanş karşılaşmalarıyla tamamlanacak.