İSTANBUL - Maltepe Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi’nde, öğrencilerin yıl boyunca aldıkları eğitimlerle yaptıkları el emeği ürünler sergilendi. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle ve Halk Eğitim Merkezi’nden gelen usta öğreticilerin verdiği eğitimle gerçekleştirilen etkinlikte 56 öğrenci, örgü, aksesuar, ahşap boyama, taş boyama, havlu, şal, bere, çanta, kazak, oyuncak bebek, boncuk, zincir, kazak gibi yaptıklarını düzenlenen kermeste sergiledi. Etkinliği gezen yetkili isimlerse yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak sergiyi gezdi.

HABER: SELÇUK BULUT