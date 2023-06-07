İSTANBUL - Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte çevre sorunlarına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenledi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Türkiye Çevre Koruma Haftası sebebiyle ilçe meydanı, Süreyya Plajı ve Cemal Süreya Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde Alagöz Kültür Sanat’ın 30 kişilik profesyonel dans ekibi, tüm hünerlerini sergiledi. “İleri Düşünün, Geri Dönüştürün”, “Temiz Tut, Kirletme Kentini”, Biz Doğayı Korudukça Doğa da Bizi Korur”, “Çevreyi Hor Gören Geleceği Zor Görür” ve “Hayatı Kaçırma, Geri Dönüşümü Bırakma” gibi flamalarla süslenen alanlarda dans eden gençler, çevre sorunlarına da bu şekilde dikkat çekti. “Çevre Haftası Kutlu Olsun” pankartının açıldığı etkinlikte halka çiçekler ve çeşitli broşürlerle hediyeler de dağıtıldı.



Etkinlikte konuşan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Lütfiye Yıldız çevrenin önemine dikkat çekerek herkesi çevreye sahip çıkmaya çağırdı.

HABER: MERVE ELÇİ