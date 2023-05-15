Maltepe Belediyesi depremzede anneleri unutmadı

Maltepe Belediyesi 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü’nde deprem bölgesindeki anneleri unutmadı.





İSTANBUL - Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen annelere gönderilmek için yardım kolileri hazırlandı. “Dayanışma İyileştirir” sloganıyla hazırlanan çalışmayla deprem bölgesindeki annelerin yaralarının sarılmasına katkı sunmaya devam edildi. Yalçın Kızılay Spor Salonu’nda belediye personelince hazırlanan temel gıda malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri yola çıktı.



“Kız çocuklarınızı mutlaka okutun”



Maltepe Belediyesi ayrıca onlarca anneye, Anneler Günü dolayısıyla yemek verdi. İlçenin 18 mahallesinden kadınların katıldığı ve Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte canlı müzik eşliğinde halaylar çekildi. Burada konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, tüm annelere “Kız çocuklarınızı mutlaka okutun” diye seslendi.

HABER: MERVE ELÇİ