İSTANBUL AA- Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.Malta Gençlik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Parlamento Sekreteri Keith Azzopardi Tanti, TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret etti.

Tanti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyareti kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Malta ve Türkiye'nin güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu ve ziyaretinin kapsamının bu ilişkiyi ele almak olduğunu aktaran Tanti, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST mükemmel bir organizasyon. Havacılıktan uzaya birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirebilir. Malta bir inovasyon ekosistemine sahip. Türk hükümetiyle iş birliği yapabileceğimiz olası yollar hakkında görüşmeler yaptım."