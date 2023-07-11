Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Depremlerin en fazla yıkıma yol açtığı kentler arasında yer alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

Mahallede mart ayında temeli atılan 36 blok ve 736 daireden oluşacak etapta ise kaba inşaatı tamamlanan 12 blokta duvar ve mantolama çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında kaba inşaatı bitirilen blokta, örnek daire de tamamlandı. Daireye kapı, pencere, duşakabin takıldı, mutfak dolabı ve tezgah monte edildi.

"Hızlı şekilde çalışmaları sürdürüyoruz"

Şantiye şefi inşaat mühendisi Suat Sezen, afet konutlarının yapımını hızla sürdürdüklerini söyledi.

Sorumluluk alanlarında, 3+1 özellikte, 736 daire yapacaklarını anlatan Sezen, şöyle konuştu:

"Şu an 12 blokta kaba inşaatımız tamamlandı. Bir yandan dış cephe imalatları bir yandan da kaba inşaat ve temel imalatlarımız devam ediyor. Hızlı şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Kaba inşaatı tamamlanan bloklarda duvar, dış cephe ve mantolama gibi işlemlere geçiyoruz. Şu an en hızlı ilerlediğimiz blokta örnek dairemiz tamamlandı, diğer dairelerin de pencereleri takıldı, çatının ise ahşap kısmı bitti."

AA