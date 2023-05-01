"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, bir yandan barınma sorununun çözülebilmesi için konteyner kent yapımı sürerken diğer yandan da ekonomik hayatın devam etmesi için konteyner çarşı kuruluyor.

Bu kapsamda Battalgazi ilçesindeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde 30 konteynerin yerleştirildiği çarşıda çalışmalar son aşamaya geldi.

Depremlerde iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar gören esnaf, burada yaklaşık 10 gün sonra oluşturulacak konteyner çarşıda faaliyetlerini sürdürecek.

"Tüm depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçları karşılanmış durumda"

Kale Kaymakamı ve Teknokent Geçici Konaklama Merkezi Koordinatörü Mustafa Aksoy, AA muhabirine, depremlerden en çok zarar gören yerlerden birinin de Malatya olduğunu söyledi.

Kentte hayatın normale dönmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Aksoy, "185 dönümlük alana kurulan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde 2 bin 200'ün üzerinde konteyner bulunuyor. Burada 10 binden fazla vatandaşımız barınıyor. İlimiz başta olmak üzere tüm depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçları karşılanmış durumda. Çarşılarımız kuruluyor, kadınlarımızın, çocuklarımızın güzel vakit geçireceği yerler kuruldu." diye konuştu.

10 bin depremzedeye hizmet verecek

Depremlerde vatandaşların iş yerlerinin de ağır hasar aldığına işaret eden Aksoy, esnaf için kurulan çarşılara önem verdiklerini belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Valimiz Hulusi Şahin'in destekleriyle kentin birçok noktasına konteyner çarşı kurulmaya başlandı. Burada da 30 iş yeri kuruyoruz. Vinçlerimiz, iş makinelerimiz günlerdir hummalı çalışma sürdürüyor. Dükkanlar 10 gün içinde kuraları çekilip esnafımıza teslim edilecek. Devletimiz depremin ilk gününden bu yana vatandaşlarımızın, esnafımızın yaralarını tüm imkanlarıyla sarmaya çalışıyor. Konteyner çarşıda yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verilecek. Farklı iş kollarından esnafımızı buraya davet edeceğiz. Vatandaşlarımız şehir merkezine gitmeden tüm ihtiyaçlarını burada karşılayabilecek."

AA