Malatya

Gürkan, Malatya'da iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnafa yönelik valilik, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle şehrin farklı noktalarına konteyner çarşılar yapıldığını söyledi.

Belediye olarak konteyner çarşıların yer tahsisi ve altyapı çalışmalarını yaptıklarını dile getiren Gürkan, şu bilgileri verdi:

"Malatya'nın farklı noktalarına 3 bin 500 konteyner iş yeri yapıyoruz. Sokaklar gezildiğinde Tecde Yolu, Anayurt Bulvarı, Kanal Boyu, Kernek ve Cumhuriyet Meydanı'nda iş yerleri büyük ölçüde tamamlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan konteynerlerin kuraları çekildi, teslimi yapıldı. Kanal Boyu'nda ve İnönü Caddesi'nde kurduğumuz çarşılardaki iş yerleri de açıldı. Diğer taraftan da teslimi yapılan iş yerleri de peyderpey açılmaya devam ediyor. Ankara Esnaf Odası tarafından kurulumu devam eden 150 konteyner iş yeri de kısa sürede tamamlanacak, kurası çekilecek."

"Şehrin dinamikleri iş yerleridir"

Gürkan, Malatya'daki ticari hayatın normale dönmesi için valilik, belediye ve esnaf odasının yoğun mesai harcadığını vurguladı.

Akçadağ ilçesinde 50 esnafa kura çekmeden konteyner iş yerleri verilerek ticari hayatın başlatıldığını aktaran Selahattin Gürkan, şöyle devam etti:

"Esnafımız konteyner iş yerlerinden memnun. Netice itibarıyla esnafımız günlük çalışıp evine iaşesini götüren insanlar. Esnafımız yaklaşık 3 aydır evine ekmek götüremiyor. Yaşam şartları çok aşağı düştü. Bir an evvel şehrin hareketlenmesi, canlanması ve eski performansına yükselmesi için ticarethanelerin ışıklarının yanması gerekiyor. Şehrin dinamikleri iş yerleridir. Onun için bizim iş yerlerini faaliyete geçirmemiz lazım."

Başkan Gürkan, devletin kentteki esnafa yönelik hibe kredi ile yardımların yanı sıra belediyenin de üzerine düşen desteği verdiğini dile getirdi.

Malatya esnafının kendilerine verilen destekler için teşekkür ettiğine değinen Gürkan, "Esnafımıza şu ana kadar binin üzerinde konteyner iş yeri teslim ettik. Bu teslim edilen iş yerlerine esnafımız yerleşiyor. Esnafın ticari hayata başlaması ve şehrin ekonomisine katma değer üretmesi noktasında çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

AA