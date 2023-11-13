"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkilediği kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalar bugün de sürdü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hasanbey, Bostanbaşı ve Karakavak mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Mahalle sakinleri de yıkım çalışmalarını üzüntüyle takip etti.