Ekipler, kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalarına bugün de sürdürdü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Hacı Reşit ve Kirazlı Sokak'ta ağır hasarlı yapıların yıkıldığı ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner, AA muhabirine, depremde ilçelerinin büyük hasar gördüğünü söyledi.

Mahallelerinde 450 hanenin ağır hasar aldığını aktaran Güner, mahalle kültürünün bozulmaması için tek isteklerinin yerinde kentsel dönüşüm olduğunu ifade etti.

Mahalle sakini Ahmet Sarıkaya ise depremde evlerinin yıkıldığını anlatarak, yerinde dönüşüm istediklerini kaydetti.

AA