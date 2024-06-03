6 Şubat’tan etkilenen Malatya’da rezerv alanlarıyla ilgili son durumda paylaşıldı. İl genelinde 44 bölge rezerv alanı ilan edilirken 4 bölgede ise inşa çalışmaları başladı. Peki, rezerv alanlarında son durum ne?

İNŞA ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞI REZERV ALANLARI

Malatya Haber ‘de yer alan habere göre, Malatya'da toplam 41 alan, Doğanşehir, Akçadağ ve Darende olmak üzere 3 ilçede 44 rezerv alanda çalışmalar devam ediyor. Çavuşoğlu, Saray, Akkent ve Yakınca'da 4 etap olmak üzere toplam 7 etapta inşaatlar başladı. Zaviye'de 10 etap, Yeşilevler ve Tandoğan Mahallesi'nin projeleri onaylandı.

REZERV ALAN İHALESİ YAPILANLAR

1. Çarşı Proje: Merkez-1 Akpınar - Halfettin - Dabakhane Mahallelerini kapsayan alan.

2. İlyas Mahalelsi: Merkez-19 Çavuşoğlu İlyas Mahallesi üçgeninde bulunan alan.

3. Yakınca Mahallesi: Merkez-5, Merkez-6, Merkez-7, Merkez-8

4. Akkent Sitesi: Merkez-24

5. Saray Mahallesi: Merkez-2 Kışla Caddesi - Fuzuli Caddesi - Beşkonaklar üçgeni.

6. Akçadağ Merkez ihalesi yapıldı.

PROJESİ TAMAMLANIP İHALE TEKLİFİ SUNULANLAR

1. Zaviye Mahallesi: Merkez-9, Merkez-10, Merkez-11, Merkez-12, Merkez-13, Merkez-14, Merkez-15, Merkez-16, Merkez-17 ve Merkez-33

2.Tandoğan 1. Etap: Merkez-16, Merkez-17 ve Merkez-33

3. Yeşilevler: Merkez-31

4. Doğanşehir Merkez. Bölgelerinde proje çalışmaları tamamlanmış olup ihale aşamasına gelinmiştir.