Cumhuriyet'in 100. yılına özel çekilen TRT'nin dijital platformu Tabii dizisi "Mahsusa: Trablusgarb"ın galası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Galada konuşan Altun, Tabii platformunun önemli bir proje olduğunu ifade ederek platformun sadece Türkiye'ye değil, bölge ve tüm dünyaya nitelikli içerikler sunduğunu belirtti.

Projenin Türkiye'nin yüz aklarından olduğunu söyleyen Altun, "Tabii projesiyle esas itibarıyla Türkiye'de kendi tarihi ve kültürel kaynaklarından neşet eden bu tür anlatı ve sanatsal içeriklerin tüm dünyaya yayılabilmesine imkan tanınacak." ifadesini kullandı.

"Mahsusa: Trablusgarb"ın Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere birçok önemli tarihsel şahsiyetin ortaya koyduğu kahramanlıklardan oluşan bir dizi olduğunu işaret eden Altun, "Bu dizi aslında bu coğrafyada uzun yıllardır nasıl bir varlık ve adalet mücadelesi verdiğimizi de ortaya koyuyor. Trablusgarb savaşı yıllarına dönüp baktığımızda görüyoruz ki yine bir tarafta sömürge siyaseti güdenler bir taraftan da bu siyasete direnerek istiklalini muhafaza etmeye çalışan toplumlar var. Bu istiklali muhafaza etmeye çalışan toplumlar bugün itibarıyla esas anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran o iradenin de temsilcisi." diye konuştu.

"Türkiye bugün dünya sömürge siyasetine meydan okuyor"

Trablusgarb'daki irade ve enerjinin daha sonra Milli Mücadele'yi başlatan, Cumhuriyet'i kuran irade olduğunu net şekilde gördüklerinin altını çizen Altun şöyle devam etti:

"Bugün bu coğrafyada bir tarafta adalet, varoluş ve kendi tarihsel kültürel varlıklarını koruma mücadelesi verenlerin yer aldığını, öbür tarafta ise bu coğrafyanın insanını, kültürünü, bütün kaynaklarını sömürmeye çalışan sömürgecilerin olduğunu görüyoruz. Türkiye bugün bu ortamda bu mücadelede son derece şerefli bir yerde, mazlumların, haklının yanında durarak dünya sömürge siyaseti ve sistemine meydan okuyor."

Cumhuriyet'in 100. yılının idrak edildiğini anımsatan Altun, "Cumhuriyet'in yüzüncü yılı bizim için sadece birtakım anma programlarıyla geçiştirilecek bir gerçeklik değil. Cumhuriyet'in 100. yılını gerçek anlamda bir bölgesel güç, küresel aktör olarak yaşıyoruz. İçine kapatılmış, küçük meselelerle boğuşan bir ülke olarak değil, büyük bir küresel oyuncu olarak yaşıyoruz. Bugün coğrafyamızda İsrail'in Gazze'ye ciddi saldırılarıyla karşı karşıyayız. Burada büyük ve güçlü Türkiye mazlumların yanında zalimlere karşı çok büyük bir mücadele veriyor." diye konuştu.

"TRT 100. yıla yaraşır mahiyetle içerikler üretti"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da Cumhuriyet'in 100. yılına özel çekilen dizinin galasını gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin tarihinin birlik üzerine yükselen bir mücadele ve zaferler tarihi olduğunu vurgulayan Sobacı, Türk milletinin ne olursa olsun mücadelesinden ve inancından asla taviz vermediğini belirtti.

Dizinin bir avuç serdengeçtinin Trablus'taki mücadelesine odaklandığını bildiren Sobacı, "Hem Cumhuriyet'in 100 yıllık serüveninin hem de bundan sonraki süreçte Türkiye Yüzyılı'nın idrak edilmesi açısından kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu proje, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyuna çok kıymetli bir mesajı içeriyor. Bu mesajda Türkiye'nin mücadelesi, yüzyıllar boyunca ortaya koyduğu irade, mücadele hiçbir zaman kendisi için olmamıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin devlet televizyonu olarak ülkenin tarihindeki şanlı sayfaları ekrana getirmeyi sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Sobacı, "TRT 100. yıla yaraşır bir mahiyetle tüm kanalları, radyoları ve dijital platformlarıyla çok önemli içerikler üretti. Bu içerikler gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte Cumhuriyet'imizin 100 yıllık serüvenini ve bugün geldiği noktayı milletimize ve uluslararası kamuoyuna anlatacak kıymetli içeriklerdir." dedi.

"Mahsusa: Trablusgarb" projesinin yıllardır ateş çemberinde mücadele eden bir ülkeye odaklandığını belirten Sobacı şöyle devam etti:

"Dün bu mücadeleyi veren Türkiye'ydi. Bugün İsrail'in Filistin'e bir saldırısı ve gerçekleştirdiği bir katliam var. Dolayısıyla zulüm ile abat olmak isteyen bir örgüt var. Bu proje çerçevesinde doğrudan, haktan, haklıdan yana tavır alırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tüm enstrümanlarıyla, aktörleriyle bir barış süreci inşa etmeye çalışırken, o sözde evrensel değerler üreten devletler haklıdan yana değil, zalim ve güçlüden yana pozisyon almıştır. O yüzden uyguladıkları zulüm karşısında dün Türkiye vardı, bugün de yine Türkiye duracak. Mahsusa projesi tarihsel süreçte mücadele veren Türkiye'nin projesidir."

Altun ve Sobacı, konuşmaların ardından dizide emeği geçenlerle fotoğraf çektirdi ve sonrasında dizinin ilk bölümünü izledi.

"Mahsusa: Trablusgarb" dizisi 29 Ekim'de TRT dijital platformu Tabii'de yayınlanmaya başlanacak.