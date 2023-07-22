İSTANBUL- Mahşer-i Cümbüş, geleneksel tiyatro kurallarını aşarak seyirciden aldığı yönlendirmelerle anında oyunlar oluşturan eşsiz bir topluluktur. Yazılı bir metne dayanmayan performanslarıyla özgünlüğün ve sürprizin sınırlarını zorlar. Sahne üzerindeki enerjik ve yetenekli oyuncularıyla her seferinde farklı bir hikaye yaratır ve izleyicileri gülmekten kahkahalara boğar.

Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, büyüleyici atmosferiyle Mahşer-i Cümbüş'ün doğaçlamalarına mükemmel bir ev sahipliği yapacak. Seyirciler, gökyüzünde parlayan yıldızların altında, benzersiz ve özgün tiyatro deneyiminin tadını çıkaracaklar. Her anı öngörülemeyen ve sürpriz dolu bir gösteriye hazır olun!

Bu etkinlik, tiyatro severlerin ve sanatseverlerin kaçırmak istemeyeceği bir fırsat sunuyor. Mahşer-i Cümbüş'ün başarısı ve sevilen performanslarıyla ünlü olan topluluk, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde seyircilerini güldürmek, eğlendirmek ve büyülemek için sabırsızlanıyor.

HABER: MERVE ELÇİ