Zülfü Livaneli: Kadına şiddet, salgın hastalık gibi

BODRUM (Muğla), (DHA)

Sanatçı Zülfü Livaneli ile solistler Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, Rengim Gökmen yönetimindeki Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde, Bodrum Antik Tiyatro'yu dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı. Gelenler arasında, Yunanistan opera sanatçısı Mario Frangoulis de yer aldı. Livaneli, konser sırasında, "Bugün çok değerli sanatçı arkadaşlarımdan biri, büyük opera sanatçısı Mario Frangoulis burada" diyerek, dostunu sahneye davet etti. Livaneli ve Frangoulis, birlikte 'Kardeşin Duymaz' parçasını seslendirdi. Mario Frangoulis, "Zülfü Livaneli bir dünya sanatçısıdır. Ona sahip olduğu için Türk insanını çok şanslı buluyorum" dedi.

Emine Bulut cinayetine de değinen Livaneli, "Emine Bulut gibi genç bir kardeşimizi, genç bir kadını çocuğunun gözleri önünde katlettiler. Bu yıl katledilen 211'inci kadındı Emine Bulut. Bu durum artık inanılmaz bir vahşete dönüştü. Bir salgın hastalık gibi, bir takım erkekler kadınları dövüyor, bir de sonunda öldürüyor. Bunu kendilerine hak olarak görüyorlar. Biz buna toplum olarak karşı çıkmalıyız. İnsanları kültür olarak eğitmeliyiz. Çocuklarımıza, erkeklerin kadınlardan üstün olmadığını öğretmeliyiz. Lütfen oğullarınıza 'Sen erkeksin, sen her şeyi yapabilirsin' demeyin. Ben töre cinayetlerine, kadının ezilmesine karşı hem Meclis'te önergelerle hem romanlarımla hem filmlerle hep mücadele ettim" diye konuştu. Livaneli'nin sözleri izleyenlerce alkışlandı.

Livaneli'yi dinlemeye gelenler arasında Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden emekli koramiral Atilla Kıyat'ın müzisyen oğlu Özgür Kıyat da vardı. Livaneli, sahneye davet ettiği Özgür Kıyat ile de 'Yiğidim Aslanım' şarkısını seslendirdi.