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Zülfü Beyhan ve Nora’dan bir umut şarkısı geldi: "GÜNEŞ DOĞANA KADAR"

Uzun yıllar bestelediği şarkıları ile bir çok sanatçıya şöhret kapılarını aralayan Zülfü Beyhan sonunda artık sıra kendimde demiş ki Nora ile birlikte seslendirdiği ‘‘Güneş Doğana Kadar’’ adlı son şarkısına klip çekerek bu kulvarda kendisinin de olduğunu gösterdi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:26
Zülfü Beyhan ve Nora’dan bir umut şarkısı geldi: "GÜNEŞ DOĞANA KADAR"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Zülfü Beyhan ve Nora ‘nın bu feat çalışması umuda olan özlemimize ayna tutar gibi. Şarkının girişinde Noranın ıslık ile gerçekleştirdiği melodi performansına özellikle dikkat çekmek isterim, zulme kötülüklere karşı bir başkaldırı hissi veren şarkıyı dinlerken gerçekten insanın içine yepyeni bir umut doluyor. Dijital platformlarda yayınlanan şarkıya YouTube kanalından da ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda benim de çok sevdiğim dostlarım olan bu güzel yürekli ikiliye hem sanat hayatlarında, hem de özel hayatlarında başarılar diliyorum ve yürekten alkışlıyorum. Dilerim kiGüneş Doğana Kadar adlı bu çalışma müzikseverler tarafından gerekli ilgiyi görürde Beyhan ve Nora ikilisinden yeni yeni şarkılar gelir… Müziğin bu kadar yozlaştığı bu dönemde böyle kaliteli şarkılara çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

GÜNEŞ DOĞANA KADAR

Gülüm gönlünde ne var, başında boranlı kar.

Yağsın bakalım hele, gün doğmadan neler doğar.

Göklerde fırtınalar, yüreğinde yangın var.

Yansın bakalım hele, küllerinden kimler doğar.

Her şeyin bir sırası, zamanı süresi var.

O güzel ellerinde,her derdin çaresi var.

Gecenin karanlığı canım, güneş doğana kadar.

Karanlığın karası canım, Sen dokunana kadar.

Dağların gümbürtüsü, şarkısı türküsü var.

Güvenme gördüğüne, insanın her türlüsü var.

Yerin göğün öfkesi, sessizliğin sesi var.

Durun bakalım hele, kimsesizin kimsesi var.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zülfü BeyhanNoraGüneş Doğana Kadar
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