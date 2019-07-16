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Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi

Hit şarkılarıyla adını duyuran Zülfi Badalov, üç şarkılık maxi single’ı ile karşımıza çıktı

Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi

Hit şarkılarıyla adını duyuran Zülfi Badalov, üç şarkılık maxi single’ı ile karşımıza çıktı

16 Temmuz 2019 Salı 16:38
12 Okunma
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi

İSTANBUL- “BEN SADECE ”, “SENİ SEVER MİYDİM”, “GÜZEL ŞEYLER”, “ANLARSIN”, "YAZSIN BANA" gibi hit şarkıların altında imzası bulunan Zülfi Badalov, Alfa7 Production etiketiyle yayınlanan yepyeni şarkıları ve yorumuyla Türk müzik piyasasına damgasını vuracak. “Kalbim”, “Yalnızlıkla Oldu” ve “Deli Değilim” isimli üç şarkılık maxi single’ı şimdi yayında! "YALNIZLIKLA OLDU" albümündeki tüm şarkıların söz ve bestesi Zülfi Badalov'a, aranjesi Elvin Musayev’e ait. Maxi Single’ın ilk video klibi, “Yalnızlıkla Oldu” Emrah Özbilen yönetmenliğinde Ümraniye Platoları' nda çekildi.

ZÜLFİ BADALOV KİMDİR? 

Zülfi Badalov, 28 Ağustos 1988 yılında Bakü’de doğmuştur. Müziğe çocuk yaşlarda piyano ile başlayan Zülfi Badalov, 2007 yılında üniversite eğitimi için Moskova’ ya gitmiş ve Hukuk okumuştur. Fakat Hukuk bölümüne ilgisi olmadığına karar veren Badalov, Bakü’ de bir stüdyo açarak müzik kariyerini başlatmıştır ve ardı ardına yaptığı bestelerle sadece Azerbaycan’da değil, Türkiye’de de müzik sektörünün dikkatini çekmiştir. SİNAN AKÇIL, BERKAY, MUSTAFA CECELİ, İREM DERİCİ, HANDE ÜNSAL, AYDIN KURTOĞLU gibi birçok ünlü sanatçıya verdiği şarkılarla Türk müzik piyasasında ismini duyurmuştur.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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