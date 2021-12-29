Zombi Gecesi Çoşturdu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Önceki akşam Beylikdüzü Duqqan bar da sıra dışı bir partiye imza attı. Squid Game ve Red Night Party’nin ardından Duqqan sahnesi bu kez de The Walking Deadh gecesi ile gençleri coşturdu. Düzenlenen The Walking Dead partisinde geceye gelenleri DJ Jardel müzikleri ile coştururken, partiye katılan birçok kişinin giydikleri kostümler ve dans gösterileri ile unutulmaz bir gece yaşattılar. Açıldığı ilk günden beri müşterilerinin talep ve istekleri doğrultusunda kaliteli hizmet vermeyi ilke edindiklerini söyleyen Duqqan işletmecisi Gökhan Reis “ Yaptığımız partilere aralıksız devam ediyoruz. Daha öncede olduğu gibi konserlerimiz ve partilerimiz devam edecek. Önümüzdeki yılın Mayıs ayında Duqqan sahne yeni yüzüne kavuşacak. Bu sayede kapasitemiz iki katına çıkacak ve sahnemizde sanatçılarımızın şovları, ışık şovları, dans şovları sergilenirken, misafirlerimize daha güzel bir gece yaşatabilmek için bize verdikleri asla unutmadık” diyerek duygularını dile getirdi.