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Zilan Duru’ya Yoğun İlgi

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Zilan Duru’ya Yoğun İlgi

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:10
14 Okunma
Zilan Duru’ya Yoğun İlgi

HABER: AZİZ KARATAŞ

Bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali çok yoğun geçti. Festivalinin konukları gittikleri mekanlarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Siirt halkının festivale gösterdikleri ilgiden memnuniyetini dile getiren ünlü yüz güzeli ve oyuncu Zilan Duru Önce Vatan Gazetesinden Aziz Karataş’a konuştu.

Festival özel ödülünü de alan Duru ‘Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi sanata çok aç bir toplum. Burada sanat yapmak çok farklı. Biz festival boyunca burada çok güzel ağırlandık. Yöre halkı misafirperliğinin yanı sıra bizden burada da sanat yapmamızı istedi. Hepsinin gözleri ışıl ışıldı. Çok güzel duygularla dönüyoruz’ dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zilan DuruSiir Kısa Film Festivali
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