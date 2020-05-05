Zilan Duru’nun karantina günleri

HABER: AZİZ KARATAŞ

Karantina döneminde boş durmayan güzel oyuncu Zilan Duru spikerlik eğitimi almanın yanı sıra küçüklüğünden başlayan resim ve felsefe tutkusunu geliştirmeye devam ediyor.

Koronavirüsten dolayı evinde kendini izole eden güzel oyuncu yaptığı resimlerin yanında edebiyat ve felsefe kitaplarını okuyarak kendini her alanda geliştirme konusunda daha ileriye taşımak için çalışıyor.

Çok yönlü kişiliği gözlerden kaçmayan ünlü oyuncu resim yeteneğini de geliştirmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle de ön plana çıkan Zilan Duru beslenmesine de dikkat ediyor özellikle bu karantina döneminde daha çok sıvı tüketimine ağırlık veriyor.