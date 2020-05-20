ZEZE’nin ilk teklisi ‘Bataklık’ yayında

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bataklık, senin de benim de saplandığım, alışmaya ya da kurtulmaya çalıştığım, aklımdan ve başımdan geçen sıralı gerçeğin ta kendisi. Bu gerçekle yaşamaya çalışırken etrafımda ansızın yeşerenler, bir dala tutunmak çabasında, en dipten gördüğüm mükemmel uzay boşluğuna kendimi ittiğim bitmek bilmez çukurum. Bu bataklık benim paradoksum ve paradoks sonsuz bir şarkı olmayı çoktan başardı…

Yakın arkadaş olduğu Gazapizm’le beraber, sağlam prodüksiyonların çıktığı Argo İzmir bünyesinde yıllarca boy gösteren ZEZE, birçok dinleyicinin ilgisini çekti ve bu dönemde başarılı bir underground mc olarak, bu kültürde ülke çapında tanınmayı başardı. Dinleyicilerine buğulu bir ses tonuyla seslenen ve kullandığı başarılı altyapıların hakkını veren raper, yaşamını İzmir’de sürdürüyor.