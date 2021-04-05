ZEYNEP KURT ‘’ AŞK YAĞMURU ‘’ ŞARKISIYLA YÜREĞİMİZİ FERAHLATACAK!

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Zeynep Kurt 08.02.1983 aslen Samsun’lu olan sanatçı İstanbul Üsküdar doğumlu üç kardeşin ailenin ortanca çocuğudur. Eğitimini İstanbul Ayazağında ilköğretim okulunu bitirip dışarıdan ortaöğretime devam ettirdi 2004 yılında 21 yaşında iken evlenmiş olup 2013 yılında evliliğini sonlandırarak üç kız çocuğuyla yaşamını sürdürmektedir

Hayali olan radyolarda yıllarca radyo programları yapmıştır

2004 yılında annesini böbrek yetmezliğinden kaybettiğinden beri babası ve ablasıyla yaşamıştır. Babası Alzheimer hastası olduğu için moral olsun diye sürekli şarkılar söyler babası dinleyince mutlu olduğunu gördüğünden müziğe yönelmiş amatörce türkü evlerinde yorumlamıştır

Sanatçı Zeynep Kurt, 3 parçalık singleni müzik ve bestesi Hızır İlyas Çemberci sözler güfteler Ahmet Mete ve yönetmen Necip Okutan’a ait olan 2021 yılı Nisan ayında ‘’ Aşk Yağmuru ‘’ klibiyle müzik severlerin beğenisine sunulacaktır

‘’ Aşk Yağmuru ‘’ adlı klibinde desteklerini esirgemeyen ailesine, Hızır İlyas Çemberci, Ahmet Mete, Star Artı Radyodan Barış, Karadeniz Fm’den Onurun Taksisi, Radyo 38’den Meçhul, Radyo 19’dan Özgür, Medya Fm’den Kaan, kuaför ve makyöz Ayşe Çevirme ve Sevval Sarı’ya sonsuz teşekkürlerini dile getridi

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