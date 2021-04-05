Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1437
ALTIN
451.110
DOLAR
8.1357
STERLİN
11.2418
EURO
9.5553
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla icradan satılık 
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla...
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Yalova Çınarcık'ta 42 m2 daire icradan satılık
Yalova Çınarcık'ta 42 m2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ZEYNEP KURT ‘’ AŞK YAĞMURU ‘’ ŞARKISIYLA YÜREĞİMİZİ FERAHLATACAK!

05 Nisan 2021 Pazartesi 10:29
39 Okunma
ZEYNEP KURT ‘’ AŞK YAĞMURU ‘’ ŞARKISIYLA YÜREĞİMİZİ FERAHLATACAK!

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Zeynep Kurt 08.02.1983 aslen Samsun’lu olan sanatçı İstanbul Üsküdar doğumlu üç kardeşin ailenin ortanca çocuğudur. Eğitimini İstanbul Ayazağında ilköğretim okulunu bitirip dışarıdan ortaöğretime devam ettirdi 2004 yılında 21 yaşında iken evlenmiş olup 2013 yılında evliliğini sonlandırarak üç kız çocuğuyla yaşamını sürdürmektedir

Hayali olan radyolarda yıllarca radyo programları yapmıştır

2004 yılında annesini böbrek yetmezliğinden kaybettiğinden beri babası ve ablasıyla yaşamıştır. Babası Alzheimer hastası olduğu için moral olsun diye sürekli şarkılar söyler babası dinleyince mutlu olduğunu gördüğünden müziğe yönelmiş amatörce türkü evlerinde yorumlamıştır

Sanatçı Zeynep Kurt, 3 parçalık singleni müzik ve bestesi Hızır İlyas Çemberci sözler güfteler Ahmet Mete ve yönetmen Necip Okutan’a ait olan 2021 yılı Nisan ayında ‘’ Aşk Yağmuru ‘’ klibiyle müzik severlerin beğenisine sunulacaktır

‘’ Aşk Yağmuru ‘’ adlı klibinde desteklerini esirgemeyen ailesine, Hızır İlyas Çemberci, Ahmet Mete, Star Artı Radyodan Barış, Karadeniz Fm’den Onurun Taksisi, Radyo 38’den Meçhul, Radyo 19’dan Özgür, Medya Fm’den Kaan, kuaför ve makyöz Ayşe Çevirme ve Sevval Sarı’ya sonsuz teşekkürlerini dile getridi

Zeynepkurtofficial instagram hesabından takip edebilir, albümlerinden haberdar olabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ZEYNEP KURT AŞK YAĞMURU ŞARKISIYLA YÜREĞİMİZİ FERAHLATACAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Yılmaz “ BEN DE İNSANIM”
Mustafa Yılmaz “ BEN DE İNSANIM”
Teo Demir ile farkı yaşayın!
Teo Demir ile farkı yaşayın!
Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi Anıl Taşkın Avrupa’ya açılıyor
Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi Anıl Taşkın Avrupa’ya açılıyor
Yılın Spritüel Yaşam Koçu Koray Demiray Ödülü Aldı! 
Yılın Spritüel Yaşam Koçu Koray Demiray Ödülü Aldı! 
Ünlülerin saç tasarım uzmanı Onur Peker
Ünlülerin saç tasarım uzmanı Onur Peker
Model Maruf Azimov: Kanser son değil, başlangıç
Model Maruf Azimov: Kanser son değil, başlangıç
Iraklı kraliçe Miryan Tahir: Türk dizileri ilham veriyor
Iraklı kraliçe Miryan Tahir: Türk dizileri ilham veriyor
CANDAŞ, YEP YENİ ŞARKISIYLA DİLLERDE
CANDAŞ, YEP YENİ ŞARKISIYLA DİLLERDE
YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ, PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ, PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma