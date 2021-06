Zeynep Casalini: Aşk Her Şeyi Afeder

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Zeynep Casalini, Enes Hergüneş’in sunduğu podcast’e katıldı. Keyifli bir sohbete imza atan ikiliden sanatçı, "Yeni planlarınız var mı?" sorusuna, “Müzikal açıdan bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Çok kanayan bir yüreğim var dünyada olanlara. Nasıl yaparım bilmiyorum. Zor bir süreçti ve devam ediyor. Belki kafamda bir şeyler toparlanıyordur ve bunu bir patlama gibi yapmam icap ediyordur. Belki de gençlere bırakmam gerekiyordur. Ben de baya bir karışığım kendi içimde” cevabını verdi.

‘Aşk her şeyi affeder’

Casalini, “Aşk her şeyi, affeder mi?” sorusunu, “Bence gerçek ve çok uzun süreli aşkta affeder. Çünkü insanlar hata yapar. Hata insana dair bir şey. Onun hata olduğunu anlamak çok uzun zaman alabiliyor. Bugünkü ben, aşk her şeyi affeder diyorum. Ama bu teorik bir şey. Başıma affedilemeyecek gibi görünen bir şey gelseydi ne yapardım bilmiyorum. Ama aşk bence her şeyi affeder” şeklinde yanıtladı.

‘Hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor’

‘Vegan olmak çok önemli’

Zeynep Casalini, en sevmediği özelliğini şöyle açıkladı: "Hep kendimi yok saymak, hep karşımdakine bir hak vermek isterim. Şimdi çok değiştim. Şimdi gel de gör beni bambaşka biri diyeceğim burada. En sevmediğim özelliğim bu olsa gerek."

Sanatçı, hayattan öğrendiği en önemli şeyin de altını çizdi: "Hiçbir şey sonsuza denk sürmüyor. Bazı şeylerin kıymetini ne kadar çabuk anlayıp, ona göre davranırsak daha güzel bir yaşam sürüyoruz. Ve en önemli şey de önce kendini sonra çevreni olabildiğince insani hale getirmek. Bunlardan en önemlisi vegan olmak. Gezegeni olabildiğince koruyarak,yeşerterek yaşayabilmek. İnsan olduğunu unutmamalısın. ‘Ben üstünüm’ değil; ‘İyi her şeyi yapabilecek bir canlıyım’diyebilmek."