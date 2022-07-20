ZEYNEP BASTIK’TAN 2022 YAZININ İSTANBUL’DA İLK KONSERİ  

HABER: BURHAN AKDAĞ

İstanbul’un ilk ve en büyük açık hava, kültür, sanat ve etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda; Mayıs ayında başlayan konserler hız kesmeden devam ediyor: Zeynep Bastık konseri 23 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı YBY’de.

İçeceğinizle beraber yanınıza pusette bile olsa çocuklarınızı, varsa köpeğinizi veya diğer evcil hayvanlarınızı alarak, ister çimenlere sereceğiniz örtülerin üzerinde, isterseniz şezlong veya piknik masalarına oturarak, minderlere uzanarak veya ayakta gönlünüzce dans edebileceğiniz bir ortamda; çimenlerin üzerinde ve sonsuz gökyüzünün altında izleyebileceğiniz; İstanbul’un en büyük ve en son sistem ses / ışık teknolojisiyle donatılmış sahnelerinden birinde gerçekleşecek konseri belli ki Zeynep Bastık da sabırsızlıkla bekliyor.

Uzun bir süre sonra ilk kez İstanbul’daki hayranlarıyla buluşacak sanatçı resmi instagram hesabına da not düşmüş: “uzun süredir İstanbul konserimiz yoktu. Buna bayağı heyecanlıyım o yüzden”.

YBY konserlerinin pandemi sonrası dönemdeki en büyük avantajlarından biri de elbette ki sosyal mesafenizi tamamen kendinizin belirleyeceği sağlıklı bir ortam olması.

Türk pop müziğinin efsane olmuş şarkılarının yeniden yorumlarıyla beraber Zeynep Bastık’ın kendisine ait hepsi birbirinden güzel onlarca parçaya müthiş dans gösterileri ve farklı koreografilerin eşlik edeceği bu konser YBY’nin Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki özel alanında 23 Temmuz’da.

Ağustos ayından itibaren tüm hızıyla sürecek konserlerin detaylı bilgilerine @yenibiryasamjournal instagram hesabından ulaşılabilecek.

Konserin biletleri Biletix’in yanı sıra etkinlik alanı girişindeki gişeden de temin edilebilir.