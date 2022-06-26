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“ZEVCAT” FİLMİNİN OYUNCULARI OKUMA PROVASINDA BULUŞTU!

26 Haziran 2022 Pazar 17:48
“ZEVCAT” FİLMİNİN OYUNCULARI OKUMA PROVASINDA BULUŞTU!

GİZEM YILDIZ

Yapımcılığını İlter Aykaç ve Erol Akyürek'in üstlendiği Altayaz Production ve Kum Film imzalı, konusu ve iddialı kadrosuyla merak uyandıran yılın beklenen filmlerinden ‘’Zevcat’ın oyuncuları okuma provasında bir araya geldi.

Çekimlerine çok yakında İstanbul’da başlanacak ‘Zevcat’ filminin Levent Loft Ressidans’ta gerçekleştirilen okuma provalarında ekip olarak ilk kez bir araya gelen oyuncuların,  filmin acıklı konusuna rağmen neşeli ve enerjik tavırları objektife de yansıdı.

Girişimcilik kursunu yeni bitirmiş ‘Bahar’ın kendi atölyesini açma hayalleriyle yaşarken yolu evli ve çocuklu Kadir’le karşılaşmasından sonra yaşanan acıklı olaylar silsilenin anlatıldığı ‘Zevcat’  filminin Sonbahar’da sinema izleyicisiyle buluşması planlanıyor.

Cemal Hünal , Hande Subaşı, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek’in  kadrosunda yer aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Meryem Beyza Er’in oturduğu, Mert Selek ve Meryem Beyza Er’in birlikte kaleme aldığı “Zevcat” Amerika ve Türkiye’de vizyona girecek.

Önce Vatan Gazetesi

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