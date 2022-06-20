ZEN-G’den kız arkadaşına şarkı: “Hakkında”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yayınladığı şarkılar milyonluk dinlenme sayılarına sahip olan başarılı rapçi Zen-G, geçtiğimiz günlerde 5 şarkılık EP’sinin ilk çalışması olan “Rol” adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.

SEVGİLİSİNE ŞARKI YAZDI!

Zen-G’nin 5 şarkılık EP’sinin yeni çalışması ise sevgilisine yazdığı “Hakkında” şarkısı. “Hayatımdaki en gerçek şarkı” sözleriyle duygularını ifade eden Zen-G, bu şarkının kendisine çok yüksek dozda aşk ve tutku hissettirdiğini dile getiriyor. Kız arkadaşı Buse Ayla ile stüdyoya giren ve şarkıyı birlikte seslendiren Zen-G, bu şarkısında heyecanın bambaşka olduğunu da söylüyor.

“Hakkında” şarkısının klibinde Zen-G ve Buse Ayla birlikte karşımıza çıkıyor. Klip Silivri’de bir müstakil evde Murat Joker yönetmenliğinde çekildi.

Sözleriyle ve klibiyle birbirlerine olan sevgi ve aşkın tam bir yansıması niteliğinde olan “Hakkında” 17 Haziran’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.