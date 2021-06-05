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Zeliha Sunal’dan ‘küresel ısınma’ şarkısı

Çevre konusunda örnek duyarlılığıyla dikkat çeken sanatçı Zeliha Sunal, iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek için “Küresel Isınma” isimli bir şarkı ve video klip hazırladı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 18:26
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Zeliha Sunal’dan ‘küresel ısınma’ şarkısı

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL 

Sözleri Zeliha Sunal’a, bestesi Yücel Karakuş’a, düzenlemesi Tolga Kılıç’a ait şarkıyı Zeliha Sunal ve Yücel Karakuş beraber seslendirdi; vokalde Özlem Abacı da yer aldı. Zeliha Sunal, hazırladığı şarkıyı ve Bora Çifterler imzası taşıyan video klibi, ÇEVKO Vakfı’na hediye etti.

Küresel Isınma şarkısının, başta gelecek nesillerimiz olan çocuklar olmak üzere tüm topluma ve insanlığa bir çağrı olduğunu ifade eden Zeliha Sunal, “Şarkı sözlerinde de dediğim gibi, kaynakları sonsuz sandık ve küresel ısınmayı biz insanlar yarattık. Şimdi dünyamızı korumak için el ele vermeliyiz, küresel ısınmaya karşı durabilecek olan da biz insanlarız” dedi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın çocuklarının geleceğini etkileyeceğini bilen 105 ebeveyn, şarkı ve video klip çalışmasına ekonomik destek sağlarken, Benjamin Button Kadınları sosyal insiyatif grubu da projeye destek verdi.

ÇEVKO (çevre ve Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme) Vakfı’na destek veren Zeliha Sunal, dünyanın sürdürülebilir gelceği açısından büyük önem taşıyan Geri Dnöüşüm konusunda, toplumsal farkındalığın artması ve Geri Dönüşüm kültürünün yaygınlaşması için gerçekleştirilen çalışmalara verdiği katkılarla ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Özel Ödülü almıştı

https://youtu.be/8mpTgDHZsjs

Önce Vatan Gazetesi

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Zeliha SunalKüresel ısınmaşarkıÇEVKOYücel KarakuşaTolga KılıçÖzlem AbacıBora ÇifterlerFunda Akosman Ermanönce Vatan
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