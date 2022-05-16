Z Kuşağının Müzik keyfi burada

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yener Çevik bilinmeyen yönlerini anlattığı program boyunca izleyenleri müziğe doyurdu. Yaptığı farklı müzik tarzı İLE milyonların beğenisini kazanan Yener Çevik program içinde sürprizleriyle sunucuları da şaşırttı.

“Türk Repinin Doğum Yeri Almanya”



Programda ünlü repçi gurbetçilerin kendini ifade yöntemi olarak müziği seçmelerinin Türk repine büyük hizmet ettiğini ve bu minvalde rep müziğin Türkiye’de bu kadar gelişmesine en büyğk katkıyı Gurbetçi gençlerin verdiğini söyledi.



BLUTV’de Hakan uç ve Fatih Tozlu’nun hazırlayıp sunduğu program her bölümde birbirinden ünlü rap şarkıcıları bambaşka yönleri ile ekrana taşımaya devam edecek