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Yusuf Karul'un yeni şarkısı "Ankara'ya Rezil Ettin Beni" dillerden düşmüyor..

Arabesk ve fantezi müzikte adını sıkça duyuran başarılı  genç sanatçı Yusuf Karul, Ankara'ya bir şarkı yaptı..

27 Ağustos 2021 Cuma 19:28
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Yusuf Karul'un yeni şarkısı "Ankara'ya Rezil Ettin Beni" dillerden düşmüyor..

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA 

Tüm radyolar ve dijital platformlarda yayınlanan yeni şarkısı dinleyicileri tarafından tam not aldı.

Karadeniz şarkısı 'Gittin Ele ve Malatya' şarkılarının yanı sıra dillerden düşmeyen 'Ankara'ya Rezil Ettin Beni' adlı yeni eseriyle sevenlerinin karşısına çıkan Yusuf Karul, gazeteci Hasret Dilek Delier'e yeni şarkısıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu kötü günlerde biraz da olsa eğlenip, coşmak adına sözü ve müziği kendime ait olan 'Ankara'ya rezil ettin beni' diye hareketli bir eserimi dinleyicinin beğenisine sundum. Kısa zamanda hatırı sayılır kitleye ve dinleyiciye ulaştı. Dinleyiciler ve sevenlerimden tam not almayı başardım. Şarkımı tüm dinleyicilerime ve Ankara'ya hediye ediyorum" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Yusuf KarulYeni şarkısıAnkaraya Rezil Ettin BeniHasret Dilek Delierönce Vatan
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