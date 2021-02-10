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‘Yusuf’ karekterine hayat verecek

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:29
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‘Yusuf’ karekterine hayat verecek

Kurtlar Vadisi’nin Sarp’ı yarın gece, Akıncı’da

‘Yusuf’ karekterine hayat verecek

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

ATV’de Cuma günleri ekranlara gelen Akıncı adlı diziye usta bir isim katıldı. Akıncının dönmeye başlayan tanıtım fragmanlarında ki görüntülerden ve  kulislerden gelen bilgilere göre usta oyuncu Murat Parasayar’ın diziye yurt dışından gelen yeni ve güçlü bir karakter olduğu,  Akıncı dizisine Yusuf karakteri ile katıldığı öğrenildi. Son 5 senedir çok yoğun tiyatro programı sebebiyle gelen projelerin hiç birini kabul etmeyerek ekranlarda görünmeyen yakışıklı oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu adlı popüler dizide Sarp Günsel karakteri ve 2016’da Kanal D’de ekranlara gelen Hayatımın Aşkı adlı dizide Zengin İşadamı Rahmi karakteriyle öne çıkmıştı. Akıncı dizisinin bu haftaki fragmanlarında ki etkileyici ses tonu ile ''Kim olduklarını bilmiyorum ama adam olmadıkları çok belli'' repliği ile oldukça fazla ilgi çeken Parasayar’ın diziye yeni bir heyecan getireceği kesin, sosyal medyada ki yorumlar incelendiğinde yarın akşam atv ekranlarında oynayacak olan yeni bölüm için Murat parasayarın fanları da çok heyecanlanmış görünüyor… 

Murat Parasayar Kimdir?

Murat Parasayar, 1966 yılında Bursa‘da doğmuştur. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Murat Parasayar çok sayıda reklam filmi, katalog ve defile çalışmasında görev aldı. Sunuculuk da yapan Murat Parasayar, 1992 yılında “Barışta Savaşanlar” isimli dizideki başrol ile dizi oyunculuğuna başladı. 1995 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Osman Seden‘in yaptığı “Gül ve Diken”adlı dizide Aydan Şener ile birlikte başrolde olarak oynadı. Ayrıca dizide Müge Arda, Yusuf Sezgin, Tomris Oğuzalp, Osman Seden, Efkan Efekan, Ali Karagöz gibi oyuncular da rol almıştır.

Rol Aldığı Diziler:

Hayatımın Aşkı (Kanal D – 2016)

Kurtlar Vadisi Pusu (Atv – 2014)

Tövbeler Tövbesi (Atv – 2012)

Hesaplaşma (TRT – 2010)

Aşkımızda Ölüm Var (Show Tv – 2005)

Camdan Pabuçlar (Atv – 2004)

Benim İçin Ağlama (TGRT – 2001

Belalım benim (TGRT – 1999)

Sen Allahın Bir Lütfusun (Star TV – 1998)

Mirasyediler (Show TV – 1997)

İlk Aşk (Kanal D – 1996)

Gül ve Diken (Star TV – 1995)

Barışta Savaşanlar (Kanal 6 – 1992)

Rol Aldığı Sinema Filmleri

4N1K 1 (2017)

Benzersiz (2017)

Senarist (2016)

Meleklerin Mucizesi (2015)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Binbir Gece Masalları (Çiğdem Tunç Tiyatrosu 2019 -2020)

Olgun Portakal (Tiyatroname 2016-2020)

Şoför Nebahat (Çiğdem Tunç Tiyatrosu 2017 – 2018)

Bir Eski Zaman Hikayesi (Çiğdem Tunç Tiyatrosu 2016 – 2020)

El Deliye Biz Akıllıya Hasret (Çiğdem Tunç Tiyatrosu 2016)

Bana Bir Star Lazım (Züyatro 2014 – 2015 )

Sunuculuk:

Ödül Törenleri

Bayi ToplantılarI

Festivaller

Lansmanlar

Defileler

Moda günleri

Oyunculuk Eğitimi

Oyuncu koçu

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat ParasayarAkıncıSarpKurtlar Vadisi
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